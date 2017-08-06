Кроссовер Toyota C-HR 2019 модельного года прибавил в цене

Toyota обновила прайс-лист на кроссовер Toyota C-HR 2019 модельного года. Теперь самая «бюджетная» комплектация обойдется покупателю в 1 357 561 рублей (21 990 долларов).

Компактный внедорожник стал очень популярным в своем сегменте. Компания пересмотрела ценник на кросс, а также создала иную базовую комплектацию. Как сообщили представители компании, такое решение приблизит автомобиль к ценовой категории ее конкурентов в своем семействе.

Теперь Toyota C-HR получит комплектацию «LE», которая станет на 1 505 долларов дешевле прошлой базовой комплектации. Таким образом, цена на Toyota C-HR «LE» составит на 32 411 рублей дешевле своего главного конкурента Honda HR-V. Пакет опций будет включать фирменную систему Toyota Safety Sense P, включающую систему предотвращающую лобовые столкновения, круиз-контроль и предупреждение о перемещении с полосы движения.