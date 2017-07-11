Toyota Land Cruiser Prado в апреле попал в ТОП-25 российских бестселлеров

На территории Российской Федерации в дилерских центрах Toyota за апрель 2018 года было продано 8 774 машины. Если сравнивать с апрелем 2017 года, продажи возросли на 24%.

Так, Toyota заняла шестое место по реализации на российском авторынке. При этом рыночная доля бренда возросла на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. Если брать в учет первые четыре месяца 2018 года, реализация Toyota на автомобильном рынке России составила 29 361 экземпляр. Так, марка стала популярнее, чем в прошлом году на 9%.

В ТОП-3 самых популярных моделей входит RAV4, с продажей 2 284 автомобиля. Вторую строчку занял Camry, реализация которого составила 2 059 машин, тем самым повысив продажи на 28%. Третье место получил Toyota Land Cruiser Prado, модель нашла 1 877 покупателей. Автомобиль увеличил продажи почти на 50% в сравнении с прошедшим годом и вошел в ТОП-25 самых популярных машин на автомобильном рынке России.