Берни Экклстоун приобрел автомобиль McLaren Айртона Сенны

Недавно британский аукционный дом Bonhams продал культовый гоночный болид McLaren для «Формулы-1», управляя которым Айртон Сенна стал победителем «Гран-при Монако» в 1993 году. Машину купил глава гоночной ассоциации «Формула-1» Берни Экклстоун.

Отмечается, что Экклстоун выложил за автомобиль 4 197 500 евро. Гоночный болид оснастили мотором Ford HB и оригинальной трансмиссией. Спецификой гоночного болида выступает тот факт, что в мире имеется не так много авто McLaren времен Айртона Сенны, которые не расположились в офисе сборной в Укоинге. Также двигатель Ford обеспечивает простоту управления машины.

Прежним собственником машины был автогонщик и коллекционер Аарону Хсу, купившим его около 10 лет назад. Помимо всего на вышеупомянутом аукционе был продан Toleman-Hart TG184 1984 года, которым тоже управлял Сенна. За машину отдали 1 610 000 евро.

Ранее сообщалось, что инженеры McLaren начали разработку электрокаров бренда. В настоящее время конструкторы марки заняты расчетами и уже имеющимися наработками.