Новый Mitsubishi Outlander позаимствует платформу у Nissan Rogue

Новый японский кроссовер Mitsubishi Outlander приедет к дилерам в 2021 году. Однако уже известны некоторые подробности об автомобиле, в частности, что новинку построят с использованием архитектуры Nissan Rogue.

Отмечается, что такое шасси предназначается и для Nissan Kicks. Сообщается, что после смены поколений, Mitsubishi Outlander прибавит в длину и ширину. Так как Mitsubishi с недавнего времени является частью стратегического альянса Nissan-Renault, то вполне закономерно, что новый Mitsubishi Outlander будет использовать платформы компаний, входящих в альянс. Помимо того, кроме обычных версий, предусматривается и выход гибридных и электрических модификаций Mitsubishi Outlander Sport и Mitsubishi Outlander Eclipse Cross.

Ранее стало известно, что внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в в России мае подорожал на 30 000-32 000 рублей. Теперь цена автомобиля варьируется от 2 279 000 до 2 932 000 рублей.