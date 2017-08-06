В Воронеже засняли автомобиль «самого честного чиновника»

Жители Воронежа заметили около здания городской администрации неправильно припаркованный ГАЗ-3102, который принадлежит чиновнику. Внимание горожан привлекла марка авто «Волга».

Несмотря на то, что черная «Волга» припаркована не правильно, а также имеет номера ААА, жители Воронежа отметили модель авто. Хоть одна из цифр номера прикрыта, чтобы избежать оплаты штрафа, водителю присудили звание «самый честный чиновник».

Горожане отметили, что черный ГАЗ-3102 – признак того, что владелец не ворует из госбюджета и живет на зарплату депутата, поэтому и старается экономить на штрафах. В комментариях также добавили, что владельцу авто следует баллотироваться в губернаторы. Из положительных черт чиновника отметили также патриотизм, поскольку депутат выбрал «Волгу», а не очередной зарубежный внедорожник.

Стоит напомнить, что недавно жители Воронежа были возмущены накренившимся над дорогой «умным» светофором.