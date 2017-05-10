Составлен рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

По данным аналитиков «Автостат Инфо», в первом квартале нынешнего года на вторичном автомобильном рынке России было реализовано 777 200 подержанных автомобилей. Данный показатель на 0,4% больше, чем результат первых трёх месяцев 2017 года.

Что касается рейтинга моделей, то бесспорным лидером на рынке остается американский Ford Focus, который в первом квартале текущего года нашёл новых владельцев 28 330 раз (+0,1%). Второе место занимает японский Toyota Corolla, который реализовался 22 932 раза, что на 5% меньше, чем годом ранее.

ТОП-3 самых популярных иномарок с пробегом замыкает корейский Hyundai Solaris, выбор на котором остановили 18 826 россиян, что на 23% больше, чем в январе-марте минувшего года. «Пятерку» лидеров смогли замкнуть Toyota Camry (16 403 шт., -0,5%) и KIA Rio (16 238 шт., +25,5%).

ТОП-10 бестселлеров вторичного рынка по итогам января-марта закрывают такие модели как Renault Logan (16 099 единиц), Chevrolet Niva (15 906 единиц), Opel Astra (13 030 единиц), Daewoo Nexia (13 015 единиц) и Mitsubishi Lancer (11 155 единиц).