Саратовским чиновникам необходимы 18 иномарок за 30,9 млн рублей

На страницах местных изданий появилась информация о том, что государственное учреждение «Транспортное управление» планирует приобрести 18 седанов Toyota Camry на общую сумму в 30 900 000 рублей. Отмечается, что указанные автомобили необходимы чиновникам из регионального парламента и правительства, а список оснащения должен быть самым богатым.

Согласно данным сайта государственных закупок, премиум-седаны Toyota Camry должны иметь чёрный цвет кузова и должный быть выпущены в 2018 году. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание на три года или на пробег в 100 000 километров.

В списке оснащения седанов для народных избранников обязательно должны быть такие пункты как кожаный салон, обогрев сидений, климатическая система, камера заднего вида, датчики света и дождя, а также многое другое. Стоимость каждого автомобиля составит 1 716 000 рублей. Поставка автомобилей должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента заключение договора.