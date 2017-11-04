Хамская парковка автомобилей на тротуаре в Воронеже взорвала сеть

Жители Воронежа не раз сталкивались с хамской парковкой водителей в неположенных местах. В этот раз водители сразу нескольких иномарок пренебрегли правилами ПДД и оставили авто на тротуаре, что вызвало бурную реакцию.

Житель Воронежа Сергей выразил недовольство поведением сразу нескольких владельцев иномарок, которые припарковали свои авто на тротуаре возле 43-го дома ул. Ворошилова Ленинского района. Мужчина отметил, что в этот раз иномарки массово оставили на тротуаре, а в следующий раз эту будут детские площадки:

«Совсем совесть потеряли, скоро смело на детской площадке парковаться будут».

Хамски припаркованные иномарки возле дома №43 вызвали бурное обсуждение разбили общественность на два лагеря: поддерживающих водителей и осуждающих. Первые отметили, что в городе мало парковочных мест и лучше пусть стоят на тротуаре и не загораживают проезд экстренным службам, поскольку пешеходы могут и обойти. Вторые утверждают, что в первую очередь авто на тротуаре мешает пешеходам с колясками, которые вынуждены будут выехать на проезжую часть и подвергнуть себя опасности. Кроме того, отсутствие парковочных мест не дает права парковаться где угодно.

Примечательно, что в этот раз ситуация закончилась только бурным обсуждением, тогда как месяцем ранее в Воронеже неправильно припаркованное авто полностью залили монтажной пеной.