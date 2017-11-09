Новый флагманский кроссовер Lifan X80 доберётся до России к концу года
Китайский автопроизводитель Lifan планирует до конца нынешнего года начать продажи большого флагманского кроссовера Lifan X80. Соответствующей информацией поделился один из дилеров марки.
Хотя внедорожник Lifan X80 уже привозили на презентацию в Россию, его продажи всё ещё не начались. В ближайшем будущем модель должна получить одобрение типа транспортного средства.
Дизайн новинки выполнен в стиле других SUV бренда. При этом традиционный логотип заменила надпись Lifan. Автомобиль получил защитный пластиковый обвес и хромированные ручки дверей. По размерам внедорожник можно сравнить с японским Toyota Highlander.
В салоне появились отделка из заменителя кожи с прострочкой тёмного цвета и вставки «под дерево». Помимо этого, стоит упомянуть виртуальную панель приборов и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном.
В Китае Lifan X80 доступен исключительно с 2,0-литровым силовым агрегатом, который выдаёт 191 лошадиную силу. Двигатель может сочетаться с механической или автоматической КПП на шесть передач. Скорее всего, на российском рынке внедорожник будет предлагаться приблизительно за 1 100 000-1 500 000 рублей.