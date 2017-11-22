На тестах замечен новый пикап GMC Sierra 1500

В конце нынешнего года в продажу должен поступить новый пикап GMC Sierra 1500, который получил некоторые изменения по сравнению с версией, дебютировавшей почти два месяца назад в Женеве. Сегодня в сеть попали шпионские фото серийного автомобиля без какого-либо камуфляжа.

Обновлённый пикап получил ряд хромированных акцентов на боковых зеркалах, радиаторной решётке и переднем бампере. По мнению экспертов, компания выведет на рынок несколько модификаций GMC Sierra 1500, которые будут отличаться деталями интерьера и экстерьера.

В платформе новинки применили и легкосплавные, и композитные материалы, в том числе углепластик. За счёт этого вес модели снизился, а жёсткость кузова выросла. Моторная гамма автомобиля будет представлена двумя агрегатами: 3,5-литровым атмосферным V8 с отдачей 355 лошадиных сил и 450-сильный V8 объёмом 6,5 литра.

В первом случае в роли трансмиссии выступит 8-скоростной «автомат», а во втором – 10-ступенчая АКПП. Помимо этого, покупатели смогут выбирать между полным и задним типом привода. Скорее всего, обновлённый пикап доберётся до покупателей в конце текущего года. Цены на GMC Sierra 1500 будут начинаться примерно от 30 000 долларов.