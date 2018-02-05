Петербургские автовладельцы «ремонтируют» машины монтажной пеной

Петербургские автовладельцы нашли способ бюджетно «починить» старый автомобиль, попавший в ДТП. В сети обсуждают «умельцев», которые решили использовать монтажную пену для «ремонта» машин.

Один из жителей Санкт-Петербурга заметил в городе автомобиль, переднюю часть которого его владелец, скорее всего, в целях экономии задул пеной. Примечательно, что в пригороде автор фото заметил ещё одну машину в монтажной пене. На этот раз хозяин Ford Scorpio «отремонтировал» подобным способом заднюю часть автомобиля.

К сожалению, автор снимков не уточнил, на ходу ли данные машины, а написал только: «Ох уж этот Питер…» Пользователи активно обсуждали эти автомобили. По словам комментаторов, машины с пеной выглядят так, как будто собираются побриться.