Жителей Ростова возмутила маршрутка, объезжавшая пробку по тротуару

Водители общественного транспорта, нарушая ПДД, подвергают опасности большое количество людей. Тем не менее шофер маршрутного такси №76 в Ростове-на-Дону решил выехать на тротуар, чтобы объехать пробку.

Один из очевидцев инцидента сфотографировал транспортное средство и опубликовал снимок в одном из городских сообществ. Автор фотографии отметил, что водитель маршрутки сигналил, чтобы его пропустил один из автомобилей, находящихся в своём ряду. Поведение водителя вызвало у горожан негативную реакцию.

Правда, нашлись и те, кто заступился за шофера, поскольку большому количеству пассажиров явно не хотелось простаивать в пробке. В ответ комментаторы напомнили, что правила дорожного движения одинаковы для всех.

В Департаменте транспорта отметили, что свидетелям подобных нарушений нужно звонить по горячей линии ведомства и сообщать номер маршрута, номерные знаки, а также место и время произошедшего.