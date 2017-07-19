Объём производства автомобилей в Украине снизился на 13% в апреле

В апреле нынешнего года производство автомобилей на украинских автозаводах сократилось на 13% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Ассоциацией автопроизводителей Украины.

На официальном портале Укравтопрома было размещено сообщение, в котором сказано, что за предыдущий месяц в стране собрали только 675 машин, что на 79% меньше по сравнению с результатом за март нынешнего года.

Наибольшее количество выпущенных транспортных средств приходится на автомобили Skoda. В апреле на территории Украины собрали 615 авто чешской марки, что на 10% хуже показателя годичной давности.

Производство автобусов снизилось до 54 экземпляров. Помимо этого, в апреле украинские предприятия выпустили шесть коммерческих автомобилей. Стоит напомнить, производство машин в Украине в 2016 году упало на 36% и составило 5 200 единиц. В прошлом году объём производства увеличился на 63,1% или до 8 586 автомобилей.