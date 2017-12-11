Воронежская «Копейка» показала, кто хозяин тротуара

На проспекте Революции в Воронеже владелец ВАЗ-2101 припарковался прямо на тротуаре. Однако подобное поведение автомобилиста не разозлило местных жителей, поскольку им слишком понравилась советская машина.

На фотографиях видно, что легковое авто ВАЗ-2101, оставленное на тротуаре, не даёт комфортно пройти по улице пешеходам. Тем не менее воронежцы простили водителю неправильную парковку из-за того, что его автомобиль сохранился в прекрасном состоянии. Некоторые также отметили красивые диски машины.

«Просто показал всем, где их место на всяких внедорожниках,» – написал под снимками один из комментаторов в соцсетях.

Другой горожанин согласился с ним, добавив, что такая машина может парковаться как угодно в отличие от «мажоров на спорткарах». Ещё один местный житель отметил, что водитель знает толк в автомобилях.