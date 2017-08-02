GM начинает продажи бюджетного компактвэна Baojun 360

Автоконцерн General Motors совместно с SAIC разработал бюджетный компактвэн Baojun 360. В Китае стартовали продажи новинки, которую можно приобрести по цене от 56,8 тысячи юаней или 558 тысяч рублей до 75,8 тыс. юаней или 744 тыс. рублей.

Компактвэн Baojun 360 получил следующие габариты: длина – 4 615 мм, ширина – 1 735 мм, высота – 1 640 мм и база колес – 2 750 мм. Авто доступно в шести- и семиместном исполнениях. Моторная линейка бюджетного авто представлена атмосферным мотором объемом 1,5 литра производительностью 112 «лошадей», в паре с которым предлагают МКПП на пять ступеней или вариатор iAMT на шесть.

Отмечается, что полноприводного исполнения Baojun 360 не получит. Компактвэн получил оригинальную внешность, при этом интерьер повторяет ряд стилистических решений новых кроссоверов Baojun 510 и Baojun 530.

Уже в базе Baojun 360 получил системы ABS и EBD, кондиционер, две подушки безопасности, салон из ткани, а также систему аудио. Максимальная комплектация получит светодиодные ДХО, комплекс мультимедиа с тачскрином, панелью приборов с цифровым исполнением, круиз-контроль, обивку из кожи, панорамный люк с электроприводом и диски на 16 дюймов из легкосплавных металлов.