Представлен ТОП-9 фото, как природа "убивает" автомобили

Ежегодно на Земле происходят десятки крупных катаклизмов, уносящих жизни людей и наносящих ущерб всему, что они создали. Эксперты решили показать 9 ярких фотографий, демонстрирующих, как стихия может уничтожать автомобили.

Первым в ТОП-9 оказалось фото последствий урагана «Харви». В 2017 году эта стихия побила деревьями и потопила более миллиона автомобилей.

Второе место занял ураган «Ирма» 2017 года. Ущерб от этой стихии до сих пор подсчитывается.

Третье место заняло землетрясение магнитудой 6,2 балла в центральной Италии, произошедшее прошлым летом. В стихии погибли сотни человек и уничтожено более 5 000 автомобилей.

Четвертым в ТОП-9 представлено извержение вулкана Сент-Хеленс 1980 года. В стихии без вести пропало 57 человек и сгорело 350 автомобилей.

Пятое место занял селевой сход у Техачапи, Калифорния. Обошлось без жертв, но стихия уничтожила сотни машин.

Шестым в ТОП-9 стал оползень в Балтиморе 2014 года. Двухдневный дождь спровоцировал стихию, которая «похоронила» несколько машин.

Седьмым числится наводнение в Фолл-Ривер 2012 года. Оно потопило сотни автомобилей.

Восьмое место заняло цунами в Исиномаки. Гигантскую волну спровоцировало подводное землетрясение магнитудой 9.0 баллов. Она погубила десятки тысяч жизней и уничтожила 25 000 авто.

Замыкает ТОП-9 лесной пожар в Португалии, погубивший 63 человек и сотни автомобилей прошлым летом.