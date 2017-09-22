Две особые Audi R8 представили в ТЦ Al Hazm за $825 млн

Самый дорогой в мире торговый центр Al Hazm Mall предоставил площадку для презентации сразу двух особых версий Audi R8. Новые модификации участвовали в фотосессии и видеосъемке в шикарном интерьере ТЦ за 825 млн долларов.

Полноприводная Audi R8 V10 PLUS получила черный окрас и серебряную окантовку по бокам, а модификация R8 Symphony с задним приводом получила контрастный белый цвет и акценты на кузове красного оттенка. Примечательно, что последний является лимитированной версией из 999 шт.

Уникальные R8 получили двигатель V10 объемом 5.2 литра, который устанавливают на Lamborghini Huracan и отличается привлекательным звуком. Согласно задумке, суперкары Audi R8 должны были преодолеть 5 888 км от завода в Ингольштадте до Дохи, где находится ТЦ Al Hazm Mall. В моле состоялась фотосессия и видеосъемка уникальных моделей.

Несмотря на то, что в центре фото машины, на снимках можно рассмотреть богатый интерьер торгового центра. Для того, чтобы сохранить интерьер Al Hazm Mall пришлось отказаться от съемки Audi R8 с пробуксовкой.