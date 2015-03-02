Электрокары могут на 5 лет освободить от транспортного налога

Госдума на данный момент рассматривает законопроект № 463847-7, который предусматривает внесение поправок в ст. 358 ч.2 Налогового кодекса РФ. В результате владельцы электромобилей могут получить освобождение от транспортного налога на пять лет.

Законопроект № 463847-7 предложили депутаты ЛДПР 11 мая. В тот же день документ получил председатель парламента России Вячеслав Володин. Внесенные поправки освободят владельцев авто с электротягой на пять лет от транспортного налога, однако на шестой год машины будут облагаться налогами на общих основаниях.

Депутаты ЛДПР уверены, что пяти лет достаточно для стимуляции использования экологичных машин. Данный проект предусмотрен в «Стратегии развития автопрома РФ на период до 2020 года». Стоит напомнить, что в прошлом месяце в России стартовали продажи нового электрического гиперкара Rimac C_Two стоимостью от 131 724 600 рублей.