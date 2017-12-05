Новый компактвэн Chevrolet Spin дебютирует в конце мая

Несмотря на то, что изначально презентация обновленного компактвэна Chevrolet Spin должна была состояться только во второй половине 2018 года, компания решила представить новинку уже в конце мая. Официальный дебют обновления состоится в Бразилии.

Стало известно, что производство обновленного компактвэна Chevrolet Spin стартовало 19 марта в Бразилии на предприятии GM, однако автоконцерн еще не сделал официального заявления. На данный момент информации о рестайлинге нет.

Ожидается, что компактвэн Chevrolet Spin 2018 года получит ряд дизайнерских решений от обновленного Chevrolet Cobalt. В частности речь идет о форме фар, радиаторной решетке, переработанных бамперах. Изменения коснутся и салона, однако какие именно пока не известно.

Моторная линейка обновленного Chevrolet Cobalt представлена двигателем объемом 1.8 литра с отдачей 106 «лошадей», а в паре будет работать МКПП или АКПП на шесть скоростей. Компактвэн будет доступен только в переднеприводном исполнении.