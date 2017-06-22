Volkswagen предложил не пользоваться задним левым местом в Polo, Ibiza и Arona

Финские журналисты во время тестирования трех машин концерна Volkswagen (VW Polo, Seat Ibiza и Seat Arona) выявили проблему с ремнями безопасности. Как выяснилось, один из задних ремней может отстегнуться самостоятельно.

Сходство этих трех моделей – платформа MQB. По словам испытателей, ремень сидения, находящегося за водителем, самопроизвольно отстегивается из-за своего размещения. Среднее и левое крепления расположены в одном пазу. При этом крепление среднего сидения находится сверху левого. Так, при маневрах на большой скорости среднее крепление давит на кнопку отстегивания.

Журналисты обратились к представителям Volkswagen, на что концерн заверил, что проблема решится в ближайшее время, а также будет организована отзывная кампания. Сейчас же в целях безопасности советуется не пользоваться задним левым сидением. По мнению финских журналистов, устранить неисправность можно увеличив длину ремней на пару сантиметров.