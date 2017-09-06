Завод по утилизации автомобилей в Приморье запустят в конце 2018 года‍

В конце текущего года в Приморье состоится откритые завода, утилизирующего машины. На предприятии будут использованы инновационные технологии, позволяющие обезопасить выбросы.

Завод будет перерабатывать автомобили по частям, поэтому рабочие компоненты машин отправятся на вторичный рынок. Так, владельцы, сдающие транспортное средство на утилизацию, получат больше денег.

По словам Алексея Пикалова, главы департамента промышленности Приморья, строительный процесс хорошо контролируется. Надзорные органы следят, чтобы были соблюдены все ГОСТы и экологические нормы. В Японии очень строгое отношение к отходам, а в каждом регионе отличаются правила выброса мусора. Поэтому безопасность предприятия для экологии имеет большое значение для будущего завода.