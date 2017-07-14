Представлен ТОП-13 самых дорогих внедорожников в мире

Специалисты разработали ТОП-13 самых дорогих роскошных внедорожников в мире, которые когда-либо были представлены общественности. Возглавил рейтинг Bentley Dominator султана Брунея, собранный тиражом в 6 ед., который помог избежать компании банкротства.

Второе место занял бронированный Dartz Prombron Black Russian с пуленепробиваемыми шинами, точная стоимость которого неизвестна, однако превышает отметку в 3 млн долларов. Тройку замыкает Karlmann King с холодильником, телевизором и кофемашиной в салоне, а также оригинальным дизайном и стоимостью 2 млн долларов.

В первой пятерке внедорожников оказались Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 и серия в 99 ед. Mercedes-Maybach G650 Landaulet с ценниками 544 378 и 527 400 долларов. Следом с ценой от 325 000 долларов оказался новый Rolls-Royce Cullinan, а за ним эталон роскошного салона – Lexani Motor Cars Cadillac Escalade за 320 000 долларов.

Ограниченный тираж в 999 ед. и цена 295 995 долларов достались внедорожнику Range Rover SV Coupe, а лимитированные в 30 шт. Holland & Holland Range Rover стоимостью 244 500 оказались только на девятом месте. Следом идет брутальный Rhino GX за 229 000 долларов с роскошным интерьером. Замыкают ТОП-13 самых дорогих внедорожников мира Bowler EXR-S (225 00 долларов), Mercedes-Benz AMG G65 (217 000 долларов) и Bentley Bentayga (195 000 долларов).