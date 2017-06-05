Роналду будет рекламировать китайские кроссоверы WEY

На днях в Мадриде китайский бренд WEY подписал контракт с популярным футболистом Криштиану Роналду, который сейчас играет за футбольный клуб Real Madrid. Роналду станет новым лицом компании WEY.

Марка WEY была представлена в 2016 году, и уже позиционируется выше известного китайского бренда Haval. Кроссоверы компании уже дебютировали на китайском рынке, но планируется также и экспорт автомобилей. В Европе, Австралии и США марка уже была зарегистрирована. Руководство компании планирует вывести WEY на автомобильный рынок Европы уже через два года, а на американский - в 2021-м.

Судя по темпам развития бренда, компания опередит свои планы. О том, когда ждать кроссовер в Европе, автопроизводитель не рассказал. Церемония подписания контракта с Роналду прошла без лишних подробностей. Был представлен WEY VV7 с силовой установкой мощностью 235 лошадиных сил. Линейка моторов полнится также и гибридной установкой. Цена на кроссоверы марки в Китае составляет от 1 461 000 рублей до 2 532 000 рублей. Когда авто доберется до России, пока неизвестно.