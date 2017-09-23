Показаны официальные изображения кросс-купе Bisu

Китайские машиностроители представили в Сети официальные визуализации кросс-купе бренда Bisu, ставшего четвертой серийной моделью марки, созданной два года назад компаниями BAIC и Yinxiang Motorcycle Group.

Публика лицезрела прототип кросс-купе Bisu год назад, когда его рассекретили фотошпионы. Шоу-кар получил название Т7. По некоторым данным, под таким же наименованием автомобиль в августе текущего года отправится в продажу. Паркетник разрабатывался для китайского рынка и вряд ли выйдет за его пределы.

Кросс-купе Bisu T7 получило габариты 4820х1915х1660 мм с колесной базой размером 2815 мм. Это несколько больше флагманского Т5 (4715х1830х1780/2760), который китайцы уже продают.

Судя по тизерам, для кросс-купе Bisu T7 предусмотрены виртуальная панель приборов, проекционный дисплей и информационно-развлекательный комплекс с парящим монитором. Кроме того, на центральной консоли автомобиля разместилась кнопка старта мотора.

Скорее всего, моторный отсек кросс-купе Bisu T7 займет 2-литровый турбодвигатель отдачей 197 л.с., работающий на бензине. Для агрегата предусмотрены 6-МКПП и 6-АКПП. Вероятно, новинка будет переднеприводной, так как китайцы мало интересуются полноприводными моделями. Однако купеобразные кроссоверы в КНР стремительно набирают популярности.