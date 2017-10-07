Zotye выпустит более десяти новинок к 2022 году

На страницах китайских изданий появился снимок слайда с закрытой презентации, в ходе которой обсуждались перспективы развития бренда Zotye. Судя по фото, к 2022 году модельную линейку китайской марки расширят десять совершенно новых авто, причём первая машина должна дебютировать уже в 2018 году.

Любопытно, что на слайде модели разделены на три категории: Classic, Cross и Sporty. Предположительно речь идёт о стандартном автомобиле, а также его «внедорожной» и спортивной модификациях. В ближайшем будущем компания рассчитывает выпустить два «обычных» кроссовера и три минивэна, поскольку последние пользуются неплохим спросом в Китае.

В 2019 году Zotye покажет компактный «паркетник» или высокий хэтчбек, а к 2021 году свет увидит «кроссовый» седан. Также до 2022 года автопроизводитель презентует три купеобразных автомобиля: седан, кроссовер и минивэн.

Предположительно некоторые из указанных моделей будут продавать и в России. Пока Zotye предлагает российским покупателям только седан Z300 и кроссовер T600.