Hyundai представила обновлённое бюджетное семейство HB20

Компания Hyundai презентовала обновлённые версии семейства HB20, созданного специально для бразильского рынка. В последний раз автомобили пережили рестайлинг ещё три года назад, теперь должны стартовать продажи компактных моделей 2019 года.

Обновлённые седан и хэтчбек получили новую решётку радиатора, унаследованную от HB20 R Spec. В свою очередь «заряженный» автомобиль получил чёрные колёсные диски размерностью 15 дюймов. Стандартный хэтчбек также обзавёлся затемнёнными задними фарами. «Кроссовая» модификация сохранила прежнюю решётку с горизонтальными плашками, но сменила прежние диски на новые 16-дюймовые «катки».

У всех автомобилей почти не изменился интерьер, за исключением обновлённой приборной панели, на которой появились показатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Кроме того, мультимедийный центр получил телеприёмник. Моторная гамма Hyundai HB20 осталась без изменений.

Напомним, хэтчбек Hyundai HB20 вышел на рынок ещё в 2012 году, к следующем году были выпущены кросс-версия HB20X и седан HB20S, а два года назад линейка расширилась за счёт спортивной модификации хэтчбека HB20 R Spec. Сборка всех автомобилей налажена в Бразилии, они также поставляются в Уругвай и Парагвай.