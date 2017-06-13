Кроссовер Lexus RX получил версию Crafted Limited Edition

Японские машиностроители представили кроссовер Lexus RX в спецверсии Crafted Limited Edition. В таком исполнении выйдет всего 300 автомобилей. Все они будут построены на максимальной комплектации Luxury.

Кроссовер Lexus RX Crafted Limited Edition предложат только австралийцам. На Зеленом континенте спецверсия предназначена для модификаций RX 300 Turbo (81 351 австралийский доллар), RX 350 V6 (88 521 доллар) и гибридной RX 450h (97 260 долларов).

В спецверсии Crafted Limited Edition кроссовер Lexus RX особенен черными акцентами вокруг противотуманных фонарей и радиаторной решетки. Кроме того, машина обзавелась темными боковыми зеркалами и 20-дюймовыми колесными дисками.

В салоне Lexus RX Crafted Limited Edition устанавливается 12,3-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, в автомобиль получил аудиосистему Mark Levinson, люк, кожаную отделку интерьера, обогреваемые и вентилируемые передние кресла, климатическую установку на две зоны, беспроводную зарядку для гаджетов, Bluetooth, USB и AUX-порты, а также пакет безопасности Lexus Safety System, состоящую из адаптивного круиз-контроля, камеры заднего вида, системы экстренного торможения, отслеживания слепых зон и пешеходов. Также для новинки предлагается уникальный колер кузова, за который придется доплатить 1 500 австралийских долларов.