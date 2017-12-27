Илон Маск намерен в 2018 году начать продажи машин Tesla в Турции

11 мая Илон Маск в Twitter сделал заявление, что до конца 2018 года в Турции начнут продажи автомобилей Tesla. Руководитель компаний SpaceX и Tesla сообщил, что до конца 2019 года можно будет протестировать новый Tesla Roadster.

Всё началось с обращения студента стамбульского Университета Богазычи Ис Йетер, который в социальной сети Twitter спросил у Илона Маска о дате тест-драйва нового Tesla Roadster.

Руководитель компании не только ответил, что модель, которую начнут предлагать в 2020 году, начнут тестировать уже в 2019 году. Маск добавил, что в этом году начнут официальные продажи автомобилей Tesla в Турции.

Ранее было объявлено, что Tesla терпит убытки в этом году, также на производителя электрокаров продолжают подавать иски. В то же время Илон Маск намерен получить от Bosch компенсацию кампании отзыва 125 тысяч Tesla Model S.