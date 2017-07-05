В Украине замечены два внедорожных автобуса

Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлены украинские автобусы, в комплектации, предназначенной для бездорожья. Машины были замечены на Бориспольской трассе под украинской столицей.

Как можно заметить, автобусы оснащены системой полного привода и широкими колесами, кроме того, на машины установлен пластиковый обвес и защитный окрас. Стоит отметить, что никаких опознавательных знаков у машин нет, что смутило не только автора данного ролика, но и специалистов профильных изданий.

Через пару дней после публикации данного ролика, журналисты всё же выяснили, что это были чешские автобусы Torsus Praetorian, которое построено на основе грузовиков MAN оснащены комплектом для дальних путешествий по бездорожью. Машина может перевозить около 35 пассажиров, а салон обустроен с системой кондиционирования и прочими передовыми технологиями.

Хотя в Украине есть подразделения компании Torsus, пресс-служба не дала никаких объяснений назначение данных машин.