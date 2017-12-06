Mercedes-AMG подтвердили гибридный двигатель GT с отдачей в 805 «лошадей»

Тобиас Моерс, руководитель подразделения Mercedes-AMG GT, подтвердил, что компания будет использовать новую гибридную силовую установку с отдачей в 805 «лошадей». Мотор представили с концепт-каром Mercedes-AMG GT Concept.

Новая гибридная силовая установка представлена восьмицилиндровым твин-турбо объемом четыре литра и электромотором. Новый двигатель позволяет всего за три секунды набрать первые 100 км/ч. Несмотря на то, что презентация установки уже прошла, Mercedes-AMG GT сохранили в секрете ёмкость батарей, а также дальность хода модели. Представители подразделения уточнили, что технические характеристики электромотора будут впечатляющими.

Стоит отметить, что Mercedes-AMG GT Concept с новой гибридной силовой установкой с отдачей в 805 «лошадей» стал предвестником нового GT 4-Door Coupe. Купе получило другой гибридный силовой агрегат с турбомотором V6 производительностью 435 «лошадей» и электродвигателем в 22 «лошади».