В России наблюдается дефицит автомобилей Ravon

В России опустели дилерские центры узбекской марки Ravon. Продавцы не объясняют причину дефицита и не озвучивают сроки новых поступлений.

Ситуацию в России прокомментировали официальные лица Ravon. Они утверждают, что одной из причин дефицита автомобилей марки в стране является меняющийся курс валют как в РФ, так и в Узбекистане. Кроме того, на ситуацию влияет рост ставки утилизационного сбора. Также сейчас брендом пересматривается бизнес-стратегия. Кроме того, узбекский производитель занят ребренднигом и обновлением модельного ряда.

Ожидается, что полноценные поставки автомобилей Ravon в Россию возобновятся до конца мая, о чем сообщили в компании. При этом дилеры марки предупреждают жителей РФ, что стоимость узбекских иномарок в стране может измениться.

По словам информатора, приближенного к Ravon, дефицит продукции компании в России также могла вызвать смена руководства узбекского производителя. По мнению источника, стоимость автомобилей бреда может вырасти в РФ приблизительно на 200 000 рублей. К слову, сама компания ничего не сообщает о смене руководства.