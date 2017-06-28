Dodge подготовили патрульную версию Durango для полиции

Производитель Dodge подготовил новый патрульный автомобиль для полиции, в основе которого лежит внедорожник Dodge Durango. Помимо ряда внешних изменений, модель Pursuit оснастили специализированным оборудованием.

Новый внедорожник Dodge Durango Pursuit получил 5,7-литровый турбодвигатель V8, который генерирует до 360 «лошадей». В качестве трансмиссии для патрульного автомобиля предложили автоматическую коробку передач на восемь ступеней. Внедорожник получил полноприводное исполнение.

Полицейский Durango Pursuit получил усиленную систему тормозов, что позволяет остановиться со скорости 96 км/ч всего за 40 метров. Также внедорожник получил регулируемую подвеску, дорожный просвет которой составляет до 206 миллиметров. В списке оснащения патрульной версии система кругового обзора, масляный радиатор, трехзонный климат-контроль, а также мощный водяной насос.