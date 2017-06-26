Показаны первые «живые» фото седана проекта «Кортеж»

Информационный ресурс RCI News представил первое «живое» фото седана проекта «Кортеж». На снимке запечатлен салон транспортного средства. Кадр был сделан в процессе сборки модели Aurus Senat.

Седан проекта «Кортеж» строится на «Единой модульной платформе» института НАМИ. Салон автомобиля будет предлагаться в трех вариантах: классический черный с розовым деревом, белый с оливковым деревом и коричневый с акцентами из дерева этимое. Последний был накануне рассекречен RCI News.

Салон седана проекта «Кортеж» отделан алькантарой и кожей наппа. Пол транспортного средства получил покрытие ворсовым ковром. Передняя панель автомобиля получила козырек под цифровую приборную панель и экран информационно-развлекательной установки. Ожидается, что для седана и остальных автомобилей проекта «Кортеж» предусмотрено двухспицевое рулевое колесо с кнопками управления мультимедиа.

В RCI News утверждают, что лимузин проекта «Кортеж» обзаведется такой же фронтальной панелью, как на фото седана. Микроавтобус и внедорожник, вероятно, будут оформлять в салоне в таком же стиле.

Мультимедийная система проекта «Кортеж» не имеет сенсорного управления и синхронизации со смартфонами. Это позволяет предотвратить утечку данных.