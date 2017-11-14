Mitsubishi Pajero Sport подорожал на 30 тысяч рублей

Несмотря на то, что в январе компания Mitsubishi уже поднимала стоимость внедорожника Pajero Sport, в мае ценник снова вырос на 30/32 тысячи рублей в зависимости от комплектации. В этом месяце производитель увеличил стоимость всего модельного ряда.

В России Mitsubishi Pajero Sport с мая будут продавать клиентам за 2 279 000 – 2 932 000 рублей. Базовая версия внедорожника Invite подорожала на 30 000 рублей, тогда как самая дорогая версия модели Ultimate стала дороже на 32 тысячи рублей.

В то же время в этом месяце ценник сменили флагманские Outlander и ASX, а также пикап L200, которые выросли всего на 3 тысячи. Примечательно, что цены на последние две модели поднимали только в апреле. Рост цен не оттолкнул клиентов Mitsubishi в России, поскольку спрос на авто бренда за первые четыре месяца 2018 года вырос в 2,4 раза до 13 263 единиц.

Напомним, что в прошлом месяце состоялась презентация новой версии Mitsubishi Pajero Sport Shogun Sport во время автошоу Commercial Vehicle Show. Внедорожник стал комфортнее, а также увеличилась грузоподъемность модели.