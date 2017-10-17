NHTSA доказали, что новые автомобили гораздо безопаснее старых

Очевидно, что новые автомобили безопаснее старых, Национальная администрация безопасности дорожного движения накануне опубликовала отчет краш-тестов, в котором подчеркивается безопасность новых автомобилей и грузовиков на примере более старых машин.

Как отметили эксперты, согласно результатам краш-тестов, более 50% смертельных травм манекены получили на машинах, построенных до 1992 года. Чем новее автомобиль, тем меньшая доля летальных исходов, так, например в моделях построенных после 1993 года "смертельные случаи" снизились до 46%, а в машинах, выпущенных после 2002 - до 36%. Наиболее безопасными машинами с наименьшей долей летальных исходов стали машины, построенные после 2013 года (26%).

Аналитики NHTSA сделали вывод: «Используя самые последние данные об авариях, мы поддерживаем предыдущие исследования в отношении того, что более высокая вероятность получить смертельную травму в старых машинах. Кроме того, доля пассажиров транспортных средств, которые погибли в аварии, возрастают с возрастом транспортного средства».

В заявлении заместитель главы NHTSA Хайди Кинг добавил: «Мы поощряем покупателей автомобилей выбирать машины, которые отвечают их индивидуальному образу жизни, бюджету и потребностям, но не забывать о том, безопасность превыше всего».