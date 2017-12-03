Lister Cars превратит Jaguar F-Pace в быстрейший кроссовер в мире

Британский производитель спорткаров Lister Cars анонсировал разработку супер-кроссовера на базе модели Jaguar F-Pace. Разработчики намерены превратить этот автомобиль в самый быстрый вседорожник в мире, который сможет соперничать с недавно представленным Lamborghini Urus.

В Lister Cars пока практически вся информация о доработанном Jaguar F-Pace хранится в секрете. Британцы показали тизер своей новинки, но, пока неясно до конца, как она будет выглядеть, так как визуализация демонстрирует лишь небольшую часть автомобиля. Известно, что разработчики хотят довести мощность двигателя кроссовера до 670 л.с. Скорее всего, будет выпущено 250 вседорожников.

Стандартный кроссовер Jaguar F-Pace существует в нескольких вариантах мощности от 180 до 550 л.с. Самая производительная версия автомобиля имеет под капотом 5-литровый турбодвигатель. Первую «сотню» машина набирает за 4,1 секунды, а порог скорости вседорожника обозначен на отметке в 283 км/ч.

Для того, чтобы кроссовер Jaguar F-Pace стал соперником Lamborghini Urus, ему необходимо не только добрать недостающей мощности, но и разгоняться не менее чем до 306 км/ч. Напомним, итальянский вседорожник оснащается 641-сильным мотором. Когда будет представлен доработанный Jaguar, британцы пока не уточняют.