Audi отказался от участия в автосалоне в Детройте

Представители немецкого бренда Audi сообщили, что отказываются от участия в автосалоне в Детройте. Причиной стало не отсутствие новинок, а нерентабельность выставки, которая не оправдывает ожидания компании.

После заявления Audi, большая тройка немецких производителей не представит новинок в Детройте, что создаст ряд проблем для организаторов автосалона. В то время как Mercedes-Benz сослался на отсутствие новинок, компания Audi сообщила, что автошоу не справляется с медийными задачами, а также неперспективен для покупателей.

В то же время Audi уточняет, что в будущем новинки производителя могут появиться в Детройте, однако на данный момент разработчики не видят перспектив. На данный момент автошоу вынуждено конкурировать с автосалоном CES в Лас-Вегасе, в рамках которого представляют новинки и электрокары с широким списком оснащения. Поэтому в Детройте многие представляют только классические авто.