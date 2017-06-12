Tesla намекнула на новый Model Y в новом видео

Накануне Tesla показала небольшой фрагмент с новой моделью, как часть промо-видео, получившего название Tesla 2018. По всей вероятности, перед нами находится прототип Model Y.

Наряду с кадром Model 3, проезжающей через склад, и некоторых снимков с производственной линии, видео показывает незавершенный автомобиль, частично затененный брезентом. Учитывая, что у модели форма кроссовера, есть огромная вероятность того, что это Tesla Model Y.

Известно, что новый электрокроссовер будет построен на той же платформе, что Model 3. Накануне Илон Маск также отметил, что автомобиль не будет выпускаться во Фремонте, и пока нет информации о том, где будет налажено производство.

Помимо взгляда на пока еще нераскрытой автомобиля, видео показывает кадры с Roadster. Как видно из ролика, скорость модели вызывает восторг и крики у пассажиров. Илон Маск утверждал, что автомобиль разовьет первые 100 км/час всего за 1,9 секунды, а максимальная скорость к северу от 400 км/час.