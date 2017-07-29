General Motors снял с производства седан Cadillac ATS

Автоконцерн General Motors принял решение остановиться производство седана Cadillac ATS уже до конца августа. Представители компании уточнили, что модель в кузове купе и китайскую модификацию продолжат собирать.

В настоящий момент завод Lansing Grand River, на котором собирают Cadillac ATS, проходит переоснащение для производства нового поколения авто, поэтому концерн решил снять с производства седан. Уточняется, что сборку прекратят только в Америке и только седана, тогда как в Китае, концерн пока продолжит производство ATS. Ряд специалистов утверждают, что вскоре объявят о сокращении производства и этих моделей, однако информации об этом пока нет.

Отмечается, что старые ATS и СTS, в основе которых лежит платформа Alpha, заменит СТ5 в кузове седан, построенный на новой платформе. Примечательно, что седан Cadillac ATS не имел особого спроса в Америке, поскольку в течение шести лет в США было приобретено только 140 000 единиц.