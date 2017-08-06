Из кроссовера Tesla Model X сделали вездеход за 4 000 евро

Специалисты фирмы Delta 4X4, занимающаяся созданием экстремальных колес для автомобилей, заменили покрышки на электрическом кроссовере Tesla Model X. Следовательно, популярный кроссовер отныне адаптирован для преодоления сложного бездорожья.

Вероятно найдутся люди, которые посчитают, что с такими колесами кроссовер Tesla смотрится бессмысленно, но и может найдутся и такие, которые при этой брутальности рассмотрит изюминку. Получив данное обновление, электрокар может спокойно преодолевать ухабы, склоны и возвышенности, но если еще в машину встроить систему полного привода, то тогда можно назвать Tesla Model X настоящим вездеходом.

За такие колеса автолюбителям придется выложить 3 900 евро. Это довольно высокая цена, но для тех, кто выложил необходимую сумму для покупки Tesla Model X данная сумма является незначительной.