Эксперты назвали пять наилучших кроссоверов в РФ

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) проанализировали российский авторынок и установили наиболее популярне кроссоверы и внедорожники за апрель текущего года. Представленный перечень выглядит иначе, чем месяц назад.

Первенство в списке завоевал Hyundai Creta, который за апрель 2018 года был продан в количестве 5 833 экземпляров, что на 30% выше показателей годичной давности. На второй позиции рейтинга восседает отечественный LADA XRay, который разошелся тиражом в 4 309 единиц, что на 39,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

ТОП-3 закрывает Renault Duster (3 503 штуки., -9%). В первой пятерке расположился KIA Sportage (3096 ед.) и немецкий Volkswagen Tiguan (2 921 шт, +637 единиц). Стоит отметить, что в апреле 2018 года значительно выросли продажи японского Mazda CX-5, который вышел на шестое место с показателем 2 575 машин.