Volvo представила бесшумный электрогрузовик FE Electric

Шведские разработчики из Volvo представили полностью электрический грузовик Volvo FE Electric, обладающий заниженным уровнем шума. Представленную грузовую машину собираются привезти в Германию, где она начнет убирать мусор.

Встроенный в грузовик бесшумный мотор позволит убирать улицы в ночное время суток, благодаря чему уменьшатся пробки днем. Электрокар не осуществляет выбросов вредных веществ в атмосферу, потому грузовик может быть применим в природоохранных зонах и закрытых терминалах.

Электрический мотор грузовика работает в тандеме с 2-диапазонной трансмиссией, а заряда батареи хватит для преодоления 200-километровой дистанции. Экспресс-зарядка с применением постоянного тока займет всего 1,5 часа, но также доступна ночная зарядка на протяжении 10 часов.

В планах конструкторов Volvo присутствует и дальнейшая разработка мусоровозов. Вместе со шведами из Renovo, Volvo создаст беспилотный мусоровоз. Его снабдят сенсорами, GPS-навигатором и оптическим дальномером LiDAR. Базой для данного авто станет архитектура Volvo FM 330.