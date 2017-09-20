В сеть попали фотографии нового кроссовера суббренда Zotye

Китайский автобренд Traum, подконтрольный компании Zotye, обнародовала в сети фотографии своего нового кроссовера. На авторынке Поднебесной новинка появится в 2018 году.

Отмечается, что марка Traum была представлена летом 2017 года и под ней должны будут выпускаться наиболее прогрессивные автомобили. Внешний дизайн машин разрабатывается Бенедеком Тотом, ранее трудившемся в американском офисе немецкого концерна Daimler. Первым авто Traum стал кроссовер S70, представленный в прошлом году. В скором времени к дилерам приедет небольшой кроссовер Traum Meet 3, а в ибля в Поднебесной стартуют продажи кроссовера Traum Seek 5.

Размеры Traum Seek 5 достигают 4771X1859X1735 мм, а величина колесной базы составит 2 800 миллиметров. Вероятно, Traum Seek 5 получит 7-местное исполнение.

Под капот новый кроссовер может получить 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с отдаче 150 «лошадок». Он сможет работать с 6-скорсоттной МКПП и АКПП с передним приводом. Цена кроссовера Traum Seek 5 пока держится в секрете.