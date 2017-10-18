В сеть попали фотографии обновленного Hyundai Elantra
На страницах специализированных порталов обнародовали фотографии обновленного корейского седана Hyundai Elantra. Отмечается, что рестайлинговый автомобиль могут презентовать летом текущего года.
Обновленный седан Hyundai Avante запечатлели в Южной Корее, а под таким именем машина известна на местном авторынке. Для других стран же принято название Hyundai Elantra. При просмотре фотографий можно заметить, что новинку обустроили новыми фарами и осветителями, а задний номер теперь располагается на заднем бампере.
Вероятно, новый Hyundai Elantra получит пересмотренную решетку радиатора и обновленный салон. В салоне рестайлинговой «четырехдверки» появится новый мультимедийный центр с сенсорным экраном, размещенным над передней панелью.
Вероятно, на домашнем авторынке модель предложат с 1,6-литровым экономичным атмосферным агрегатом с отдачей 123 лошадиных сил, позаимствованный от последней генерации KIA K3. Дебют обновленного Hyundai Elantra пройдет в августе 2018 года в Корее. На глобальном рынке машина появится к концу нынешнего года.