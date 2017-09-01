Новый Mercedes-Benz B-Class получит большую панорамную крышу

Семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz растет и включает в себя восемь моделей, среди которых будет новое поколение B-Class. Он уже неоднократно был замечен, и теперь шпионы засняли серийный прототип, проходящий публичные испытания на немецких дорогах.

Несмотря на большое количество камуфляжа, шпионы заметили панорамную крышу, которая, очевидно, будет продаваться в качестве опции. Новый Mercedes-Benz B-Class будет следовать тому же "рецепту", который использовал Volkswagen для своего Golf Sportsvan. По сути, B-Class представляет собой более высокий пятидверный хэтчбек с большей грузоподъемностью и дорожным просветом.

Если посмотреть на новый хэтчбек A-Class и его первый в истории аналог седана, действительно трудно понять, как будет выглядеть интерьер Mercedes-Benz B-Class, и какие будут прилагаться агрегаты. Новинка наверняка получит информационно-развлекательную систему MBUX и «современный» дизельный двигатель, разработанный совместно с Renault.