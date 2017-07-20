Серийный электрический кроссовер Audi e-tron представят 30 августа

Немецкие машиностроители впервые заговорил об Audi e-tron еще в 2015 году во Франкфурте, после чего, в том же году, показали концепт модели в Женеве. Накануне разработчики сообщили, что официальная презентация полноценной товарной версии электрического кроссовера состоится 30 августа нынешнего года.

Производитель представит серийный Audi e-tron на своем саммите в Брюсселе. Марка рассчитывает на успех электрического кроссовера, и что к 2025 году он будет продаваться тиражом в 800 000 экземпляров в год.

Кроссовер Audi e-tron сможет преодолевать расстояние в 400 км без подзарядки. В пол автомобиля встроен литий-ионный аккумулятор емкостью 95 кВт-ч. Батарея наполняется энергией за счет быстрой зарядки.

Марка Audi заботится о клиентах, которые будут покупать у нее электрокары, и развивает инфраструктуру, которая позволит полноценно использовать эти машины. К 2020 году немцы намерены установить в Европе 400 зарядных станций. В этом году появится около 200 таких объектов. В следующем году ожидается появление Audi e-tron Sportback. Еще через год подразделение Audi Sport сделает для автомобиля модификацию GT.