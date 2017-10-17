Китайский клон Toyota Land Cruiser Prado от Foday стал еще доступнее

Китайская машиностроительная компания Foday представила новую доступную версию своего рамного внедорожника Foday Landfort. Отмечается, что названный автомобиль можно считать клоном популярного японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

В моторном отсеке нового Foday Landfort разместился 2,4-литровый бензиновый двигатель с производительностью в 136 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-диапазонной МКПП с задним и полным приводом.

Размеры новинки составят 4771X1870X1828 мм, а величина колесной базы достигает 2 790 миллиметров. Салон внедорожника рассчитан на пять или семь пассажиров.

В списке оснащения нового Foday Landfort стоит выделить ABS, EBD, систему курсовой устойчивости, шесть эйрбэгов, мультимедийный комплекс с громадным тачскрином, камеру заднего обзора, панорамный электролюк и кожаную отделку салона. Новый Foday Landfort уже приехали в китайские автоцентры, где его предлагают от 108 800 юаней, что в переводе на национальную валюту составит 1 076 000 рублей.

Впервые внедорожник Foday Landfort вышел на рынок в 2014 году. Он оснащался 136-сильным 1,9-литровым турбированным дизелем и 2-литровым 218-сильным бензиновым турбоагрегатом.