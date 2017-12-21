MINI построили авто для королевской семьи

Инженеры британского премиального бренда MINI, контролируемого баварской компанией BMW, разработали автомобиль, предназначенный для королевской свадьбы. Уникальный хэтчбэк продадут на специальном аукционе, а вырученные средства направят в благотворительный фонд, на котором остановят свой выбор молодожены.

Первоначально данный MINI Cooper S появился только как 2-дверный автомобиль в кузове хэтчбэк, но потом его переделали в роскошный автомобиль, который идеально подходит для королевской семьи. Специалисты подразделения MINI Design построили его для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, запланированной на 19 мая 2018 года. Машина присутствует только в одном экземпляре и получила белый цвет и верх с эксклюзивной аппликацией ручной работы.

Для того, чтобы объединить национальные символы принца Гарри и американки Меган Маркл, на верху появились несколько слоев краски в соответствии со специальным дизайнерским проектом. Британский и американские флаги стали интересной графической конструкцией.

В салоне появились накладки с именами молодоженов и датой бракосочетания. Кроме того имеются детали в духе рисунка на крыше на подголовниках, дверях и панели управления. После церемонии бракосочетания уникальный хэтчбэк отправится в Ассоциацию Детей с ВИЧ для организации благотворительного аукциона. Молодожены обратились ко всем, кто хочет сделать им свадебный подарок, чтобы они оказали финансовую поддержку одной из семи благотворительных организаций, выбранных ими.