Borgward объявили стоимость немецко-китайского внедорожника BX6

Немецко-китайский внедорожник Borgward BX6 появился на авторынке Китая и доступен по цене от 182 800 юаней или 1 808 728 рублей. Максимальная комплектация новинки обойдется покупателям 199 800 юаней или 1 976 936 рублей.

Размеры нового внедорожника Borgward BX6 следующие: длина – 4 601 мм, ширина – 1 877 мм, высота – 1 656 мм, расстояние между осями – 2 685 мм. Немецко-китайская модель получила двухлитровый двигатель с отдачей в 224 «лошади», а в качестве трансмиссии доступна коробка-автомат на шесть скоростей.

В списке оснащения немецко-китайского Borgward BX6 числится адаптивный круиз-контроль, инновационный комплекс мультимедиа, активное предотвращение фронтальных столкновений, парктроники, система слежения за состоянием водителя, а также приборная панель получила цифровое исполнение.

На данный момент кроссовер Borgward BX6 предлагают в Китае по цене от 182 800 юаней или 1 808 728 рублей до 199 800 юаней или 1 976 936 рублей. Позднее новинку предложат на рынках Европы и России.