Эксперты назвали ТОП-8 автоновинок, которые появятся в России в мае

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили рейтинг новых моделей, которые появятся до конца весны этого года. В ТОП-8 вошли как представлены автомобили, так и те, которым ещё предстоит появиться на рынке России.

Открывает рейтинг Hawtai Laville, которые довольно долго ждали, теперь модель доступна в салонах российских дилеров, стоимость новинки составляет 949 800 рублей. Автомобиль оборудован 1,5-литровым 145 сильным агрегатом и полным приводом, в качестве опции. Второе место занял купеобразный седан Mercedes-Benz CLS, которое недавно обновился. Стартовая цена новинки составляет 4 950 000 рублей. На третьем месте расположился японский кроссовер Subaru Legacy, который также получил обновление не только экстерьера, но и интерьера.

Четвертую строчку рейтинга занимает еще один японский кроссовер - Lexus RX с удлиненным кузовом и салоном, рассчитанным на 7 человек. Пятое место досталось британскому компакт-кроссу Jaguar E-PACE, которые получил 2,0-литровый 150 сильный мотор. На шестой строчке расположилась Toyota Camry, в основу которой положена новейшая платформа, а внешний вид кардинально изменен.

Седьмую позицию занимает седан Cadillac СТ6 с богатым оснащением и полным приводом. Последнее место в ТОП-8 получил роскошный Rolls-Royce Phantom, недавно получивший восьмое по счёту обновление и 570-сильный агрегат.